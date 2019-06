Tour de Table 11h00 Comité quartier & homéopathie

11h00-11h30

Moules Frites, bal populaire et feu d’artifice c’est le menu de la fête de la Saint Jean samedi du quartier « Petit Fresquet-Croix Brandet » d’Angoulême. Sandra Jouineau actuelle présidente et Nicole Morelet ancienne présidente du comité de quartier militent pour des animations populaire et fraternelles dans les quartiers.



11h30-12h00

Courant mai la Commission de transparence de la Haute autorité de la santé rendait un avis provisoire sur l’efficacité des médicaments homéopathiques. L’avis définitif devrait être rendu public fin juin. Un avis sur lequel le gouvernement doit s’appuyer pour décider ou non du déremboursement de l’ensemble des produits homéopathiques. Le docteur Eric Gauthier médecin homéopathique à La Couronne et ses confères pharmaciens est mobilisé pour lutter contre ce déremboursement.