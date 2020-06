Tour de table - 16 juin 2020 à 11:30 l'approche de l'association Commixtus pour rebondir

L’association Commixtus, basée à Gond-Pontouvre, reste dans cet esprit. Un esprit qui anime au quotidien ceux qui en font partie -artistes, créateurs, interprètes- autour de la musique de chambre et de la chorale. La culture a été et reste l’un des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire et ses conséquences. Mais tout n’est pas à l’arrêt et des propositions peuvent se réfléchir, voir le jour ou s’adapter… C’est le cas pour Commixtus cet été a priori avec des mini concerts à Gond-Pontouvre et avec son festival en septembre.

Avec nous dans cette émission Franck Leblois, directeur artistique de l’association Commixtus.