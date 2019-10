Tour de table de la semaine - 16 octobre 2019

Le film « Grandir » de Jill Coulon sera projeté demain jeudi 17 octobre à la salle des fêtes de Mornac. Ce documentaire présente la réalité des enfants sur les rives du Mékong et met en scène six d’entre eux d’âges différents qui rêvent d’un avenir meilleur. Un film tourné à l’occasion des 60 ans de l’association « Les Enfants du Mékong ». Edith Servant-Jousseaume et Simone Murzeau toutes les deux marraines d’enfants du Mékong présentent cette action.