Tour de table : Edition spéciale déconfinement

Des semaines de confinement, et maintenant ? Un déconfinement progressif qui s’inscrit dans un contexte sanitaire qui reste marqué par cette épidémie de Covid-19. L’enjeu pour chacun et pour tous est de pouvoir trouver de nouveaux repères dans notre quotidien…

La Charente a eu jusqu’à maintenant la chance d’être relativement épargnée par le virus… comme globalement quand même l’ensemble de Nouvelle-Aquitaine même si ces derniers jours des cas groupés ont été repérés dans la Dordogne et la Vienne...

Dans cette émission, nous avons invité des témoins pour aborder de grandes dimensions qui font partie de nos vies ou qui sont des secteurs incontournables dans notre département… et pour la grande majorité, le 11 mai les fait entrer dans une nouvelle phase...



Les invités :

Christophe Grellier, le directeur diocésain de l’Enseignement catholique pour la Charente et la Charente-Maritime…

Stéphanie Letheuil, la présidente départementale de l’APEL, Association de parents d’élèves de l’enseignement libre



Daniel Braud, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Charente

Mireille Vérineau qui pratique des soins esthétiques à Taponat-Fleurignac



Véronique Brouillet, la directrice générale de l’Union patronale de la Charente…

Henri de Pracomtal, le Président directeur général de la Tonnellerie Taransaud à Merpins et également président du club des entreprises donatrices de RCF Charente



Sophie Violleau, responsable Service clientèle à la STGA