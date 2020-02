Tour de table Festival BD 2020

Nouvelle émission en direct pour ce samedi du Festival international de la BD d’Angoulême… toujours au coeur de la BD chrétienne à l’église Saint-Martial…

Une fois de plus, pendant une heure, nous avons l’occasion de rencontrer des acteurs de l’univers BD…



Première partie :



Pour commencer avec nous, deux auteurs Jean-François Vivier, scénariste et directeur de collection de BD, et Denoël, dessinateur et scénariste.

Jean-François Vivier est notamment l’auteur de deux albums parus récemment qui sont des biographies de deux personnalités étonnantes…

"Geneviève de Gaulle Anthonio"z, un album paru aux éditions du Rocher… et également "Maximilien Kolbe. Un saint à Auschwitz" paru chez Artège et réalisé avec Denoël…

Ces deux albums étaient sélectionnés cette année par le jury du Prix international de la BD chrétienne.





Deuxième partie :



Sébastien Girard vient de Bretagne pour le Festival international de la BD d’Angoulême. Ce trentenaire part à la rencontre des éditeurs ce week-end avec un projet BD tiré d’une histoire vraie "Chronique d’un kidnapping"…





Troisième partie :



L’auteur Alexandre Clérisse a le droit cette année à une exposition présentée, pendant le festival, à l’Hôtel du Département « Clérisse en multicolore ». Deux de ses albums sont ainsi à l’honneur et permettent de plonger dans son univers et ses approches différentes de l’image et du dessin.