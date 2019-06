Trad 16 pour vivre le folklore -Lla SAFER pour un équilibre territorial rural

11h00-11h3

L’assemblée générale de l’association Trad 16 se tenait samedi, elle fêtait par la même occasion ses dix ans. Une décennie consacrée au développement de la musique traditionnelle pour sortir le folklore de la naphtaline. L’objectif de Trad 16 est de redonner le sourire à tous ceux qui osent pratiquer ces danses encore bien vivantes. Patrick Servant secrétaire de Trad16 et Nadia Villotte secrétaire adjointe partagent cette joie



11h30-12h00

La SAFER, société d’aménagement foncier et d’établissement rural est au cœur de tous les projets agricoles. Cette société dispose de terrains mis à dispositions, loués ou vendus à des agriculteurs en cours d’installation ou organismes agricoles. La SAFER lutte contre la désertification rurale et porte une réflexion sur le devenir des territoires ruraux.

Suite à la fusion des SAFER des ex régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine Denis Charbonnier reçoit Sylvie Massacré directrice départementale de la SAFER Charente et David Tireau président du comité technique départemental.