Trad en 16 c'est reparti pour la danse - L'Angoumois étudiant

11h00-11h30

L’association Trad 16 reprendra ses ateliers de musique d’ensemble le 30 septembre prochain. L’objectif de Trad 16 est de redonner le sourire à tous ceux qui osent pratiquer des danses dites traditionnelles mais au combien vivantes. Patrick Servant secrétaire de Trad16 et Nadia Villotte secrétaire adjointe partagent avec nous la joie et la bonne humour que procure la pratique de danses traditionnelles.



11h30-12h00

L’Angou’Mois étudiant s’est ouvert vendredi et se poursuivra jusqu’au 10 octobre à Angoulême. Coordonné par la centre info jeunesse cet Angou’mois étudiant a pour objectif de créer une dynamique étudiante sur le département. Anne Desthomas pilote la Student team qui organise les actions envers les étudiantes.