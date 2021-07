Traverser la crise, avec Blanche Streb

"Et maintenant ? 7 vertus pour traverser la crise", c'est le titre de l'ouvrage collectif co-écrit par Laetitia Calmeyn, Pierre-Yves Gomez, Laurent Landete, Thierry des Lauriers, Martin Steffens, Blanche Streb, Bruno Valentinet publié aux éditions de l'Emmanuel.

Et si on s'appuyait davantage sur les vertus pour traverser l'épreuve ?

Foi, espérance, charité, prudence, justice, tempérance, force. Ces attitudes essentielles de l’âme sont bousculées, mises à mal, mais aussi stimulées par la crise que nous traversons. Et maintenant ?

La nécessité de prendre du recul

Sept auteurs engagés dans la vie de l’Église – hommes et femmes, laïcs, évêque et consacrés – relisent la période actuelle au prisme de ces sept vertus. Quelles leçons en tirer pour notre monde et pour nos vies ? Quelles sont nos ressources pour témoigner de l’Évangile ? Et maintenant, à quoi Dieu nous appelle-t-il ?