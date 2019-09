Tri athlon du Rotary au plan d'eau et l'école du futur de l'Isle d'Espagnac

11h00-11h30

Le Rotary Angoulême les eaux claires organise la deuxième édition de son Triathlon dimanche 22 septembre. Une course par équipe au profit de la recherche sur la maladie de Parkinson. Le président du Rotary les eaux Claires le docteur Gilbert Pierre-Justin et Thierry Michaud et Gérard Seguin organisateurs de cet événement sont nos invités.



11h30-12h00

La première école du futur de Grand Angoulême doit ouvrir ses portes au moins d’octobre à l’Isle-d’Espagnac. Ce sera la seule école de ce type sur Grand Angoulême. Marie-Hélène Pierre maire de l’Isle-d’Espagnac et l’architecte du projet Étienne Besson présente ce bâtiment éco-construit.