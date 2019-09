Trois beaux romans qui viennent de paraitre

« A crier dans les ruines » d’Alexandre Kozelyx, deux vies en parallèle, deux

adolescents qui s’aiment et que la vie va séparer et réunir.

« Ombres sur la Tamise » de Michaël Oondaatje. Roman baigné de mystère, Dans le Londres d’après-guerre détruit par le Blitz, le brouillard entoure nos héros.

« Verdure » de Jean Trassard, vibrant et poétique plaidoyer pour la survie des ruisseaux, des arbres et des haies.