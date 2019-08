Trois romans francophones

Les auteurs francophones sont à l’honneur aujourd’hui avec 3 romans très

différents. « L’Orangeraie » terrible histoire des jumeaux Amed et Aziz qui

auraient pu vivre tranquillement à l’ombre des orangers mais la vie va en

décider autrement.



« Ru » qui nous entraine entre le Vietnam et le Québec avec un récit d’une

infinie délicatesse loin de toute rancœur entre les gens de là-bas et les gens

d’ici, éclats de vie et de diamants.



Enfin, nous partons au Liban, fin des années 50 jusqu’au début de la guerre

civile en 75, à travers la grandeur et la décadence d’une grande famille

patriarcale.