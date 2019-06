Un regard novateur, pointu et intelligent sur la féminité et la masculinité… Turbulence est un spectacle pour les femmes, les hommes et les autres. Onze actrices aux parcours extrémement différents. Sur le plateau, la puissance et la beauté de leur présence et de leur engagement.

Avis de turbulence : la révolutions est en marche…Du 13 au 17 juin, la Maison de la création propose la pièce Turbulence, résultat d'ateliers donnés durant l'année qui permettent à des acteurs non-professionnels de se confronter au point de vue et à la vision de l'acteur de la comédienne et metteuse en scène Pascale Binnert, notre invitée !

Du 13 au 17 juin à la Maison de la création, site de Bockstael.