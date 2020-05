Un atelier lecture en prison, autour de "Madame Desbassyns"

Livre comme l’air nous emmène sur l'île de la Réunion, au centre de détention du Port, pour une rencontre entre les détenus et l'écrivain Jean-Francois Samlong, autour de son ouvrage "Madame Desbassayns" (éd. Orphie).



LE LIVRE : "Madame Desbassyns"

En 1800, sur l'île de la Réunion, 10.000 blancs "possédaient" 62.000 personnes venues de Madagascar, de Mozambique ou des Indes... Parmi les riches propriétaires d'esclaves, il en est une restée célèbre dans l'histoire de l'île, Ombline Desbassayns (1755-1846).

Son histoire, telle que la raconte Jean-Francois Samlong, dans "Madame Desbassayns", provoque d’intenses discussions parmi les détenus de la prison du Port. Avec ses lecteurs - Dany, Jean-Pierre et tous les autres - ils égrènent les injustices et les marques d’espoir. Jean-Francois Samlong invite les détenus à assimiler le passé et à s’affirmer pour bâtir l’avenir.



L'auteur : Jean-Francois Samlong

Il est l’écrivain le plus prolifique de l’île de la Réunion. Descendant d’esclave lui-même, Jean-Francois Samlong s’interroge sur la place de ses congénères dans la société contemporaine. Pour lui, il y a encore "beaucoup à faire" pour leur permettre de trouver leur place dans la société d'aujourd'hui.



©Catherine Macary - "L’abolition de l’esclavage", par le sculpteur réunionnais Jean-Claude Mayo, Sant-Nazaire, Loire-Atlantique ©Catherine Macary - "L’abolition de l’esclavage", par le sculpteur réunionnais Jean-Claude Mayo, Sant-Nazaire, Loire-Atlantique

l'émission : "Livre comme l’Air" sur RCF

Livre comme l’air est une émission littéraire avant d’être une émission sur la prison. En partant d’un livre, les détenus sont invités à une prise de parole à destination d’un auditeur, celui de RCF. Quand l’écrivain est présent comme ici, le micro transforme les détenus en intervieweurs. Ils construisent leur jugement, critiquent les textes avec leurs mots et leurs expressions. S’ensuit un travail important sur la forme dans nos studios ou en confinement.



L’association : Lire pour en sortir

L’association Lire pour en sortir fait le pari de la réinsertion par la lecture. Présente sur l'île depuis 2018, elle apporte des livres neufs pour les personnes détenues des trois prisons de la Réunion. Ses bénévoles accompagnent la lecture et la rédaction de fiches de lectures : un travail qui contribuera à une réduction ou aménagement de peine.

