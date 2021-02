Un challenge de tarot connecté - Le marché Site remarquable du goût à Segonzac

Première partie :



Deux présidents de clubs de tarot à Brie et à l’Isle d’Espagnac s’associent pour proposer un nouveau challenge de tarot sur internet. De quoi permettre aux membres des clubs de continuer à jouer, de se confronter à d’autres…

Francis Brebion, président du club L’excuse briaude, de Brie et Alain Poitiers, président du club l’Isle Ô Tarot de l’Isle d’Espagnac, sont nos invités.







Deuxième partie :



Une 5ème édition un peu atypique par rapport aux années précédentes…

mais un marché des producteurs-Site remarquable du goût a pu se tenir ce week-end à Segonzac autour du Cognac de Grande Champagne et d’autres lieux de production emblématique. Le contexte sanitaire a obligé de repenser l’organisation du marché et les partages possibles autour, mais l’événement a quand même attiré des centaines de visiteurs.

Avec nous, Cécile Raby, la présidente de l’association Site remarquable du goût-Cognac de grande Champagne…