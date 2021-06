Un collectif d'artisans d'art à Mosnac-Saint Simeux - Maxime Petit

Première partie :



Une quinzaine d'artisans d'art partagent les mêmes valeurs, les mêmes approches avec chacun leur savoir-faire et veulent le montrer… Jeudi s’ouvrira un lieu qui est à la fois personnel, un atelier boutique pensé et porté par Aude Saint-Sever à Mosnac-Saint-Simeux, à l’ouest d’Angoulême… mais qui est aussi collectif et ouvert avec un show-room, une galerie de mise en valeur de Métiers d’art...

Avec nous Aude Saint-Sever, brodeuse d’art et Paul-Emile Fort, tapissier d’ameublement et designer d’intérieur.





Deuxième partie :



Dimanche, Maxime Petit sera officiellement ordonné prêtre…

Un temps fort pour le diocèse d’Angoulême qui se vivra à la Cathédrale d’Angoulême à 15h30. Une ordination retransmise sur notre antenne et sur le site internet du diocèse. Ce jeune charentais de 28 ans poursuit naturellement son engagement après avoir été ordonné diacre le 30 août dernier…

Maxime Petit partage son état d'esprit et ce qui s'est passé durant un an pour lui.