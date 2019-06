Un dictionnaire amoureux de Joseph Kessel

Si je vous dis Kessel, vous me répondez… Le lion, bien sûr ! "Le lion", publié en 1958, inscrit dans les programmes du collège, succès sans égal du roman qui raconte l’histoire tragique d’une petite fille et d’un lionceau. Mais Kessel, c’est aussi le journaliste écrivain, correspondant de guerre, aviateur, combattant, et pour finir académicien. Il fallait bien un millier de pages pour évoquer toutes les facettes de Kessel, dans cette belle collection des dictionnaires amoureux : "Kessel aura été un témoin parmi les hommes et un acteur engagé dans le siècle", écrit Olivier Weber qui raconte l’immortel au travers des dizaines de rubriques. Russe, juif et rebelle, le lion Kessel entre à l’Académie française en 1964, il a alors 66 ans, et décède en 1979, laissant une œuvre considérable, des centaines d’articles et quelque 80 ouvrages.



Un dictionnaire avec des entrées surprenantes : Bandit, cigarette, manuscrit enterré…

L’originalité de ces "dictionnaires amoureux", c’est de mettre en avant aussi bien des évènements importants que des petites histoires. Pilote de guerre en 14-18, correspondant de guerre en Espagne en 1938, mais aussi grand reporter à Paris-Soir ou romancier à succès, Kessel vit la grande époque d’Hemingway ou Albert Londres, définissant le journaliste comme "celui qui a une curiosité insatiable, une sensibilité inépuisable, l’œil et la plume également juste". Il parcourt le monde, s’arrête souvent à Jérusalem, ce "bloc compact de voûtes, d’arceaux, de ruelles, d’exaltation, de haine et d’amour", gravit le Kilimandjaro, et écrit toujours, avec une certaine frénésie : "trop souvent, j’ai écrit trop vite pour de l’argent", confesse-t-il. Oui, mais quand même : quel talent !



C’est l’histoire du XXe siècle à travers l’histoire d’un homme…

Ce qui est passionnant, c’est de retrouver cette communauté des écrivains du siècle, Malraux, Romain Gary, François Mauriac, à une époque où l’écriture vient "réenchanter le monde", que ce soit par la littérature ou le journalisme. Kessel est un auteur majeur, provocant avec Belle de jour, grandiose avec Les Cavaliers qui se déroule en Afghanistan, héroïque avec l’Armée des ombres sur la Résistance. Olivier Weber ne cache pas les failles du personnage, ses amours clandestines, sa capacité à boire et à bagarrer, la tentation d’une fuite en avant qui se conjugue à une formidable envie de vivre… Un personnage hors du commun, un écrivain témoin de son temps : "Il a toujours regardé la vie avec amour et l’envie de la décrire, de l’inscrire dans les pages (…). On aurait presque envie d’écrire qu’il n’est pas mort mais qu’il est parti en reportage, sur des terres d’outre-tombe".