Un mariage américain

Un mariage amèricain de Tayari Jones, ou la radiographie d'un jeune couple confronté à la pire des injustice



et aussi

Les reins et les coeurs, de N. Rheims

Par les soirs bleus d'été, de F. Pavloff

La menteuse et la ville, de A. Gundar Goshen

Le rêve d'Alejo Carpentier, de JL. Coatrieux

Du sang sous les acacias, de B. Richard