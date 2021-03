Un médecin devenu écrivain : Martin Winckler

Jeanne vous présente deux ouvrages de l'ancien médecin et désormais auteur reconnu Martin Winckler.

Après avoir d'abord publié dans des revues médicales, notamment la revue Prescrire, Martin Winckler, de son vrai nom Marc Zafran a passé le cap de la fiction avec son roman La vacation, inspirée de sa propre experience et publié chez l'éditeur P.O.L en 1989.

Suivra La maladie de Sachs, également tiré de son parcours de médecin de campagne, qui remportera le prix du livre Inter ainsi qu'un grand succès public.

Désormais écrivain à temps plein, l'ancien médecin a publié plus d'une vingtaine d'ouvrages. Il est également très actif sur son site web où il partage à ses lecteurs des articles médicaux, mais également des retours d'expériences de patients et de nombreux récits de vie. Il y répond aussi aux questions des internautes ainsi qu'aux idées reçues sur la médecine, par ceux qui la pratique, notamment la gynécologie.

Les femmes font partie intégrante de son œuvre, et il leur rend magistralement hommage dans son livre Le choeur des femmes, sorti en 2009 toujours chez P.O.L





Programmation musicale :

L'Hymne des femmes, Habelas Hainas