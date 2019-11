Le mercredi à 19h, le samedi à 13h30

Qu’est-ce que lire ? Découvrir un autre univers ou des personnages qui nous ressemblent. Accéder par la magie de son écriture à l’imaginaire d’un écrivain, à son humour, son émotion, sa poésie, son intelligence, et aussi ses contradictions. C’est créer avec lui des complicités et, parfois une telle connivence, que nous aimerions le rencontrer. Sa personnalité nous intrigue, nous aimerions l’entendre parler de lui, de son inspiration, de ses stratégies pour construire une intrigue ou un personnage. S’il s’agit d’un écrivain de notre temps, qui est confronté aux mêmes questionnements que les nôtres, nous nous intéressons à ses interviews diffusés dans les médias. Si l’écrivain est belge, nous ressentons avec lui une sorte de proximité, un certain plaisir à reconnaître sa belgitude. La Librairie des ondes de RCF Bruxelles vous propose d’entendre la voix des écrivains pour la plupart originaires de Belgique. Certains ont une notoriété, et dans ce cas, ils sont souvent édités en France, mais d’autres, et ils sont nombreux, sont plus obscurs. Nous les lisons grâce à des éditeurs belges audacieux, obstinés et courageux. Ils nous parlent de leurs livres avec ferveur et simplicité. Nous retrouvons souvent dans leurs romans une atmosphère spécifiquement belge, des nuances de gris qui font leur singularité. C’est toujours un bonheur de les écouter.