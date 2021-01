Un OVNI dans l'assiette - Les 73e Ostentions se vivront du 29/03 au 12/11/2023

11h00-11h30

L’association invitée de « tour de table » est en cours de création. Intitulée « Un OVNI dans l’assiette » cette association proposera des repas astronomes (dès que les restaurants ouvriront). Patrice Javel recherche des charentais pour porter avec lui cette association et organiser chaque mois ces repas « ufologues ». Le principe est d’inviter un conférencier spécialiste des étoiles pour échanger avec lui sur les planètes et l’analyse des phénomènes d’objets volants non identifiés. Des phénomènes qui ne s’expliquent scientifiquement que dans 70 % des cas. Pour créer cette association Patrice Javel attend vos appels au 06 37 27 02 97.



11h30-12h00

Les 73ièmes ostensions limousines se dérouleront du 29 mars au 12 novembre 2023. Le père Michel Fernandez, curé de Confolens et Geneviève Guttin 1ere bayle d’Abzac participaient samedi, aux côtés de Mgr Bozo évêque de Limoges, au lancement de ce rendez-vous septennal.