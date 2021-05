Anne-Sophie Thuard est de retour sur RCF, avec deux choix de romans qui ont en commun un regard sur la vie avec un message philosophique. Le premier s'intitule " Un peu plus près des étoiles " et est paru aux éditions Bayard, à conseiller dès 12-14 ans. Le second, " Le bonheur est au fond du couloir à gauche " de Jean-Marcel Erre, publié par les éditions Buchet Chastel.



Le premier coup de cœur de la librairie Thuard parle d'adolescents qui se rencontre dans un hôpital pour grands blessés. Cette situation particulière permettra à Rémi, d'abord sous le choc face à la jeune Sara défigurée, d'avancer sur ce qui l'atteint et qui est moins visible... Rachel Corenblit, l'auteur, a étudié la philosophie puis s'est tournée vers l'enseignement et l'écriture. Dans ses romans, elle aborde la question de l'acceptation de soi, de la différence, de la maladie. Elle trouve ses sources d'inspiration dans le théâtre, les différents métiers qu'elle a exercés et la vie quotidienne.



Dans le second coup de cœur de la librairie, il est question de Michel H. Enfant morose, adolescent cafardeux et adulte neurasthénique, il aura toujours montré une fidélité remarquable à la mélancolie. Mais le jour où sa compagne le quitte, il décide de se révolter contre son destin. Il va se plonger dans la lecture de traités de développement personnel qui fleurissent pour nous vendre les recettes du bonheur...



Plongée en apnée dans les abysses de la littérature feel-good, c'est un roman qui vous aidera à supporter le poids de l’existence plus efficacement qu’un anti-dépresseur. L'auteur, Jean-Marcel Erre a déjà publié sept romans, il récidive avec un huis-clos absurde et loufoque.