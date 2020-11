Un polar graphique et le retour d'une créature rebondissante

Fred de la libraire Bulle qui nous conseille vivement " L'accident de chasse " de Landis Blair et David L. Carlson, un roman-graphique paru aux éditions Sonatine. Et " La bête, tome 1 " de Frank Pé et Zidrou, qui redonnent vie à la créature jaune et rebondissante imaginée par André Franquin en 1952... Le marsupilami.

" L'accident de chasse " de Landis Blair et David L. Carlson, paru chez Sonatine

Chicago, 1959. Charlie Rizzo, qui vient de perdre sa mère, doit emménager avec son père aveugle. Pour le jeune garçon, l'histoire est limpide : Matt Rizzo a perdu la vue à la suite d'un accident de chasse, comme il le lui a toujours raconté. Mais le jour où un policier sonne à leur porte, Matt choisit de révéler à son fils la partie immergée de son passé, et la véritable raison de sa cécité : un vol à main armé qu'il a commis des années plus tôt, alors qu'il fréquentait la mafia de Chicago... Roman graphique en noir et blanc à la puissance expressive sans pareille, tiré de faits réels, L'Accident de chasse est une ode bouleversante à la rédemption et aux pouvoirs sans limites de la littérature.

" La bête, tome 1 " de Frank Pé et Zidrou, paru aux éditions Dupuis

Capturé en pleine Palombie par des Indiens Chahutas et vendu à des trafiquants d'animaux exotiques, un marsupilami débarque dans les années 50 au port d'Anvers. Réussissant à s'enfuir, il arrive dans la banlieue de Bruxelles et est recueilli par François, un jeune garçon fan d'animaux dont le quotidien est loin d'être facile. Le début d'une aventure passionnante, parfois sombre mais toujours porteuse d'espoir, et d'une belle amitié.

Les auteurs rendent un superbe hommage à l'animal fabuleux créé par Franquin dans la série " Spirou et Fantasio " tout en dénonçant la maltraitance et le trafic d'animaux exotiques. Une magnifique aventure dont le coeur est l'amitié extraordinaire qui peut unir un enfant à un animal.