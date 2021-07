Un sélection littéraire pour l'été

Cet été, vous n’avez aucune excuse : il y a des centaines de livres qui vous attendent. Allez, je vais quand même vous donner quelques pistes, même si RCF ne vous lâche pas les prochaines semaines : rendez-vous tous les matins avec le coup de cœur d’un libraire – c’est à 7h15 – pour les lève-tôt, et si vous voulez réécouter les émissions Au pied de la lettre de cette année – excusez cet exercice d’autopromotion -, c’est chaque jour de la semaine à 16h… ou encore à 3h du matin pour les couche-tard. Et trois titres que je ne fais que citer, dont je vous ai déjà parlé : L’anomalie tout d’abord, d’Hervé Le Tellier, Goncourt 2020, paru chez Gallimard, formidable roman qui vous entraîne dans des mondes parallèles à la suite d’un étrange équipage. À lire encore, le très beau livre qui raconte la réhabilitation de Jeanne d’Arc quelques années seulement après son procès truqué. Le bon sens, de Michel Bernard, paru à La Table ronde, qui vient de recevoir le prix Maurice Genevoix de l’Académie française. Et encore Avant l’été, qui porte bien son nom, un bon gros bouquin de 550 pages qui raconte d’une plume envoûtante la destinée de cinq filles entrant dans l’âge adulte. Avant l’été, de Claudie Gallay, est paru chez Actes Sud.

J’aimerais vous parler du roman de Pierre Lemaître, l’auteur de "Au revoir là-haut", vous vous souvenez, Goncourt 2013, le temps passe vite. Il venait du polar, il a rendu hommage en genre en publiant il y a quelques mois le Dictionnaire amoureux du polar, mais impossible pour lui de retrouver l’univers du policier, sauf… Sauf que Pierre Lemaître a eu la gentillesse de faire un peu de rangement et de retrouver un roman policier écrit en 1985, le tout premier d’un jeune auteur inconnu qui ne l’avait pas envoyé chez un éditeur. En cadeau d’adieu au polar, l’auteur offre son premier roman inédit, publié chez Albin Michel : "Le serpent majuscule" ou les aventures fantasques de Mathilde tueuse à gage. Les fans de Lemaître se régaleront, les amateurs de polar apprécieront.

Un livre au parfum naturel, sur les traces de son auteur, Dominique Roques, qui va cueillir les fleurs les plus extraordinaires pour une des plus grandes entreprises mondiales de création de fragrance et d’arômes. On pense bien sûr à ceux qui, pour cause de Covid n’ont peut-être pas encore retrouver l’odorat, mais ce livre est un bouquet. De la lavande de Haute-Provence au jasmin d’Egypte, du bois de rose de Guyane à l’encens de Somaliland, l’auteur nous entraîne sur la trace des récolteurs de vanille, de patchouli et de vétiver. "J’ai écrit ce livre en hommage au cueilleurs du monde", ajoute Dominique Roques qui nous révèle les sources des parfums du monde. Son livre à lire toutes narines ouvertes, non loin d’un massif de fleurs odorantes, sous le titre cueilleur d’essences, paru chez Grasset.

"Les enfants sont rois", de Delphine de Vigan, paru chez Gallimard : c’est l’histoire d’une mère totalement fascinée par le monde des réseaux sociaux, au point d’exposer sa fille de 6 ans et de se laisser envahir par les écrans. Un livre au scalpel pour décrire les dérives de l’exposition médiatique, le piège des écrans, la manipulation et aussi le rapport mère-fille, comme souvent chez Delphine de Vigan. C’est décidé, cet été, on laisse les tablettes et les smartphones de côté, on aura tout le temps de lire, bon été, bonne lecture !