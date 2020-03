L’Eglise catholique est aujourd’hui en crise et semble pâtir d’un décalage avec l’air du temps. Mais une autre église est possible ! C’est le pari que fait l'essayiste Anne Guillard en formulant 20 propositions pour sortir de la crise catholique, avec son co-auteur Laurent Grzybowski. Un numéro féministe et subversif de "Tu m'en liras tant", qui risque de susciter le débat...et tant mieux !