Une chance sur 666

“1 chance sur 666″ de Vanessa Arcos, publié chez Terre en Ciel éditions, est une bouffée d’amour et de vie, que cettte maman d’une enfant atteinte de trisomie 21 partage à ces lecteurs.

Dans son ouvrage, Vanessa partage son témoignage et invite à vivre une véritable aventure humaine et spirituelle.

1 chance sur 666, c'était la probabilité qu’avait Vanessa d’accoucher d’un enfant porteur de trisomie 21, à trente-deux ans. Lorsque Valentine pointe le bout de son nez en juillet 2009, elle est effondrée. Sans qu’elle le sache alors, cet événement qui porte la robe de la tragédie est en fait le point de départ d’une nouvelle existence riche de sens.

Se frotter à la singularité bouleverse les repères, et fait prendre conscience que certains partis pris de notre société sont faux et réducteurs. L’homme ordinaire vit dans la tyrannie de la norme et de la perfection. Quelle est donc cette normalité ? La réussite d’une vie ne s’incarne-t-elle pas plutôt dans la joie et dans l’amour inconditionnel ?

Une confrontation à la différence pour un chemin vers la résilience.