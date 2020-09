Une détective gorille, une famille papillon et des enfants particuliers

Avec ses 2 invitées, Jeanne vous propose aujourd'hui un détour par la littérature jeunesse fantastique avec Suzanne qui nous raconte sa lecture du moment Miss Peregrine et les Enfants particuliers de Ransom Riggs. Ariane quant à elle, reste dans le thème abordée par Suzanne, et nous présente Sally Jones de Jakob Wegelius, Les faits et gestes de la famille Papillon de Florence Hinckel.