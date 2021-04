Une enquête sur fond d'après Franquisme

Une bd historique qui revient sur l'après Franquisme ou encore une adaptation d'un texte de jean Tellé, qui se penche sur la vie du poète Verlaine. Fred de la librairie Bulle a sélectionné pour nous deux très belles bandes dessinées, à découvrir cette semaine au micro d'Audrey Rousselle.





Les coups de cœur de Fred de la librairie Bulle, spécialisée BD :



" Contrapaso " de Teresa Valero (éditions Dupuis) évoque la position d'un journaliste sur un régime en place avec meurtres et vols d'enfants. Passionnant questionnement historique sur une période d'après-guerre civile et de franquisme. Plus de 150 pages pour suivre l'enquête au long court et réfléchir sur la condition des femmes sous une dictature et les conséquences historique héritées du racisme. Ensuite, place à "la grandeur et la décadence" avec O Verlaine de Philippe Thirault et Olivier Deloye (15 avril 2021, éditions Steinkis). BD libre, sans cases comme le héros, poète maudit, et d'après un roman de Jean Teulé.



Contrapaso : un mot sur l'auteur Teresa Valero

Elle a créé avec son mari Juan Diaz Canales - scénariste de Blacksad, dont parle Fred –- le studio Tridente Animation. Studio qui travaillera sur les univers animés de Corto Maltese. Elle s'est lancée dans la bande dessinée en scénarisant la série jeunesse Sorcelleries avec Juanjo Guarnido, dessinateur de Blacksad (2008-2012, Dargaud). Et poursuit en écrivant Curiosity Shop (Glénat), la série obtient le prix du meilleur scénario au Festival International ExpoCómic de Madrid. Elle s'attelle ensuite au dessin de l'album We are family (Delcourt) sur un scénario de Marie Pavlenko qui décroche le prix « Première Bulle » au Festival Angers BD.



" O Verlaine " : au sujet de Paul Verlaine et de Jean Teulé

Le poète oscilla jusqu'au tombeau entre l'ignoble et le sublime. A la fin de sa vie, au moment de la pire déchéance morale et matérielle et où les gloires de l'époque l'accablaient de leur mépris, une vague de sympathie nait parmi les étudiants et la jeunesse du quartier latin.

Amoureux de ce personnage magnifique et terrifiant, jean Teulé avait choisi de raconter dans son livre paru en 2006, cette période extravagante à travers le regard du jeune Henri-Albert Cornuty - un adolescent de Béziers qui monta à pied à Paris dans le but de rencontrer Verlaine...