Une enquête sur la propagation du voile dans l'islam

Dans les années 80, les femmes irakiennes et iraniennes posaient en short devant la caméra. Depuis il semble que le port du voile se soit généralisé dans les pays musulmans mais également en Europe. Pour en savoir plus sur ce phénomène, Chantal de Rudder, journaliste et scénariste a mené l'enquête à travers la planète. Son livre "Un voile sur le monde" est publié aux éditions de l'Observatoire.

En 2000, Chantal de Rudder se consacre entièrement à son métier de scénariste. En travaillant sur un projet en banlieue elle s'interroge sur le nombre grandissant de femmes portant le voile, elle veut comprendre et décide de mener son enquête. Elle qui a grandi en Tunisie, veut comprendre "cette rupture de la tradition musulmane pour aller vers quelque chose de beaucoup plus radical et même de différent" .