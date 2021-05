Une histoire de grenouille et un livre dont vous êtes le héros

Gwendal Oulès de la librairie jeunesse Récréalivres a choisi deux livres sortis début avril dernier. Une histoire de grenouille au pays des animaux puis un livre dont vous êtes le héros.



" La malheureuse histoire de madame Lacrotte " de Bruno Gibert (auteur et illustrateur) : 48 pages, dès 4 ans paru aux éditions Sarbacane le 7 avril 2021



Troisième volet d’une série de fabliaux sur les animaux, après Une histoire (presque) impossible à raconter et Le lapin qui ne disait rien.

Aussi cruel que le sont souvent les enfants… mais pour mieux en rire !

Madame Lacrotte est la plus serviable, la plus aimable, la plus généreuse des grenouilles. Pourtant, elle souffre d’une terrible solitude. Qui en effet voudrait unir son destin à un être affublé d’un nom pareil ? Personne ne lui épargne les pires jeux de mots et quolibets. Jusqu’à ce qu’elle trouve dans l’annuaire le numéro d’un certain monsieur Vomi. Pourra-t-elle s’en faire un ami ?



« Le secret très secret du maître du secret », paru le 5 avril 2021 chez Thierry Magnier et signé Vincent Pianina



Une semaine de colonie de vacances cela va être long, pense le héros de cette histoire… Mais voilà qu’il apprend que la Vallée du Secret où il est envoyé abrite un secret. Qui est donc le mystérieux Maître et quel est son secret ? Le compte à rebours est lancé, l’enquête peut commencer !

Un livre jeu à l’humour loufoque, qui tient le lecteur en haleine jusqu’à la surprise finale.