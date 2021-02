Une Histoire dessinée de la France

L’Histoire dessinée de la France en est à mi-parcours.

Deux nouveaux albums viennent de sortir : l’un sur la Renaissance (En age Florissant) et l’autre sur les Guerres de religions (Sacrées Guerres) : et encore une fois c’est une réussite.

Depuis 2017 le concept reste le même : pour chaque période, un album ! Et pour chaque album, un historien et un dessinateur s'attellent à décrypter le recit national pour mieux comprendre l'histoire de notre pays bien loin des clichés et des excès de lyrisme, le tout sans oublier de s'amuser.

Une formidable aventure éditoriale proposée par les éditions La découverte et La revue dessinée.