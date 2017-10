"Une journée dans la mort de l'Amérique" de Gary Younge

Chaque jour, ce sont près de sept enfants ou adolescents qui meurent par balle aux États-Unis. Cette statistique glaçante ne peut rendre compte à elle seule des vies détruites par les armes à feu, Gary Younge a donc décidé de raconter le destin des jeunes gens tués au cours d’une journée choisie au hasard. Ils sont dix à être abattus le 23 novembre 2013, dix enfants et adolescents âgés de 9 à 19 ans : sept noirs, deux hispaniques, un blanc.

Gary Younge consacre un chapitre à chacune de ces victimes tuées par balle, parfois par accident, parfois lors d’un règlement de comptes : Jaiden, Kenneth, Stanley, Pedro, Tyler, Edwin, Samuel, Tyshon, Gary et Gustin. En recoupant les entretiens qu’il a menés avec leurs proches, les rapports de la police, du « 911 » et des journalistes locaux, il reconstitue la vie et les dernières minutes de ces jeunes, victimes de leur condition sociale, de la négligence des adultes, des lobbys.

Vibrante immersion dans ces dix courtes vies, Une journée dans la mort de l’Amérique est un ouvrage aussi précis qu’intense. Gary Younge déploie tout son savoir-faire narratif pour nous immerger dans les États-Unis d’aujourd’hui et nous inviter à réfléchir, sans tabou, à cette tragédie américaine.