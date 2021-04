Il ne sait rien de ses racines et il part à Amsterdam les chercher, tel est le thème du livre de Emuna Elon " Une maison sur l'eau "



et aussi



Fantomes de C. Kiefer

Place aux immortels de P. Quelard

La conspiration hongroise de P. Grandcoing

Enquete troublante à Concarneau de J.L. Bannalec

Bapoléon et Dieu de P. Bornet