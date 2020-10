Une pièce de théâtre pour les EHPAD / une série docu sur l'Apocalypse

- Focus sur une pièce de théâtre pas comme les autres. Son nom : Loin des Collagènes, un spectacle humoristique sur la vie dans les Ehpad et pour les Ehpad... Marie Agoyer reçoit l'auteure et comédiene de cette pièce qui sera donné en Anjou au printemps prochain, Véronique Dimicoli.



- La Saje, une société de diffusion de film basé sur la foi propose prochainement une série de documentaire : les 7 églises de l'Apocalypse qui sera diffusée en ligne fin octobre et début novembre. Les projections seront suivies d'un débat.

Pour en parler Cécile Adrien, s'entretient avec le frère Pierre de Marolles, dominicain.