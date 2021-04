Une quête de soi et une histoire très librement adaptée d'un conte d’Andersen

Sélection Récréalivres du jour : Une quête de soi, d'identité et une histoire adaptée très librement d'un conte d’Andersen.



" M comme la mer " de Joanna Concejo, aux éditions Format



M grandit, il est sur la plage et 'il aimerait être comme la mer, parfois il crie, il réfléchit et se pose beaucoup de questions. Il se demande : "Y a-t-il quelqu'un de l'autre côté ? Y a-t-il quelqu'un là-bas, là où s'enfuient les vagues ? Quelqu'un comme moi ? Et comment peut-on être si triste avec un soleil pareil ? Et si joyeux à la fois ? "



Joanna Concejo a écrit et illustré une histoire délicate et profonde, une histoire qui s'adresse à notre cœur et pénètre au plus profond de nous et raconte la colère, la douleur et le bonheur de l'âme humaine. Un livre pour nous écouter nous-mêmes, respecter les émotions des autres écrire une histoire grâce à une double page remplie de châteaux de sable.



" Polly et les trois chiens d'Adèle Verlinden " (dès 4 ans)



Au pays de Canidies, hommes et canidés vivent en parfaite harmonie jusqu’au jour où ces derniers disparaissent mystérieusement. Polly, téméraire, part alors à leur recherche et rencontre une sorcière.



Adèle Verlinden adore dessiner les corgis, chiens préférés des têtes couronnées !