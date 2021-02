Une sélection bd engagée

Pour ce mois de février chez Bulle, Fred a sélectionné du " 100% Dargaud ". Deux très belles bandes dessinées engagées, qui nous interrogent.





" Blanc autour : une histoire de solidarité " de de Wilfrid Lupano



1832, Canterbury. Dans cette petite ville, l'institutrice Prudence Crandall s'occupe d'une école pour filles. Un jour, elle accueille dans sa classe une jeune noire. La population blanche locale voit cette « exception » comme une menace. Même si l'esclavage n'est plus pratiqué dans la plupart des États du Nord, l'Amérique blanche reste hantée par le spectre de Nat Turner : un an plus tôt, en Virginie, cet esclave noir qui savait lire et écrire a pris la tête d'une révolte sanglante. L'école devient la première école pour jeunes filles noires des États-Unis, trente ans avant l'abolition de l'esclavage. Ces jeunes filles noires venues de partout pour étudier vont prendre conscience de la haine qu'elles suscitent. Elles ont le culot de vouloir s'élever au-dessus de leur condition et mettent en danger un équilibre arrangé. La contre-attaque de la bonne société sera menée par un juge, qui portera l'affaire devant les tribunaux. L'institutrice, accusée d'avoir violé la loi, sera emprisonnée...



Douceur du trait et des couleurs de Stéphane Fert pour ce scénario de Wilfrid Lupano (Les Vieux Fourneaux), qui s'est inspiré de faits réels.



" Sur un air de fado " de Nicolas Barral



Lisbonne, été 1968. Depuis 40 ans, le Portugal vit sous la dictature de Salazar. Mais, pour celui qui décide de fermer les yeux, la douceur de vivre est possible sur les bords du Tage. C'est le choix de Fernando Pais, médecin à la patientèle aisée. Tournant la page d'une jeunesse militante tourmentée, le quadragénaire a décidé de mettre de la légèreté dans sa vie. Un jour où il rend visite à un patient au siège de la police politique, Fernando prend la défense d'un gamin venu narguer l'agent en faction. Mais entre le ?ic et le médecin, le gosse ne fait pas de distinguo. Et si le révolutionnaire en culottes courtes avait vu juste ? Si la légèreté de Fernando était coupable ?



Le médecin ne le sait pas encore, mais cette rencontre fera basculer sa vie...