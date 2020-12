Une sélection de beaux livres pour vos cadeaux de Noël 2/2

La sculpture gothique aux éditions Hazan

Illustré par une iconographie en partie inédite, cet ouvrage porté par deux éminents spécialistes, Pierre-Yves Le Pogam, avec une collaboration de Sophie Jugie, envisage la sculpture gothique à la fois dans son développement artistique et dans son contexte de création (commandes, ateliers, outils, circulation des formes, etc).

Trésors du saint-sépulcre aux éditions du cerf

Voici le plus merveilleux des manuels d'histoire et de géographie qui récapitule la grande chronique artistique de l’Occident en révélant pour la première fois le secret religieux le mieux gardé de Jérusalem.

Les mille et un trésors venus de toute l’Europe au cours des âges pour honorer la Ville Sainte composent en effet une chronique universelle de la beauté.

le livre de Kells aux éditions Citadelles et Mazenod

Cet ouvrage vous invite à pénétrer dans les secrets du Livre de Kells, trésor inestimable du Trinity College de Dublin. Réalisé très probablement dans le courant du IXe siècle, il s'agit de l'un des manuscrits médiévaux enluminés les plus connus au monde. Chef-d'oeuvre du christianisme irlandais, il déroule sur 340 folios les quatre Évangiles du Nouveau Testament accompagnés de notes et d'explications.

un palais en Sicile aux éditions Albin-Michel

"Un palais en Sicile"... J'ai peut-être voulu cette aventure pour ces trois mots... pour le plaisir d'en faire un livre. » Après la mort du Marquis de Castelluccio, l'un des derniers « guépards » de Sicile, sa demeure s'endort et s'effondre, comme le monde qui l'a vu naître...

Des trains pas comme les autres aux éditions Albin-Michel

Globe-trotteur infatigable à la malice rafraîchissante et à la curiosité contagieuse, Philippe Gougler parcourt le monde dans des trains mythiques ou merveilleusement pittoresques, à partir desquels il rayonne. Du Glacier Express au Train des nuages, le train est pour lui la plus belle manière d'aborder un pays à un rythme qui laisse la place à la rêverie, aux belles rencontres et à l'imprévu...

Orient-Express and Co aux éditions textuel

Cet ensemble iconographique exceptionnel offre une relecture incarnée de l’épopée industrielle de l’Orient-Express, qui a nourri durablement les imaginaires de nombreux artistes et écrivains piqués d’orientalisme.





Tokyo aux Editions du Chêne

Une mégalopole immense et frénétique qui est pourtant si facile à vivre, qui cultive aussi son héritage, ses jardins shintos et zen, sa cuisine kaiseki, ses onsen, ses artisans. Découvrez également un Tokyo inattendu, celui des Tokyoïtes, avec leurs petites gargotes préférées où manger les meilleurs ramens, leurs lieux de promenades préférés, loin de l'agitation touristique...





Albert Londres aux éditions Paulsen

La première biographie illustrée d'un grand reporter engagé, d'un journaliste majuscule passé à la postérité qui a toujours su regarder du côté du faible et de l'exclu.





Paul Émile Victor aux éditions Paulsen

Depuis le grenier où il collectionne livres et revues d’exploration et d’ethnologie, le jeune Paul-Émile Victor, membre des Éclaireurs de France, cultive deux rêves ambitieux et d’apparence antagonistes : se rendre un jour aux pôles et en Polynésie.

Rappels - Du Mont blanc à l'annapurna aux éditions Guerin

Voici enfin la version non censurée (et augmentée d'inédits) de l'homme qui accompagna Maurice Herzog au sommet de l'Annapurna il y a 70 ans : Louis Lachenal.