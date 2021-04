Une sélection littéraire 100% féminine

La librairie Thuard A fait un choix 100% féminin, mais avec des sujets qui intéressent tout le monde. Le regard d'une romancière sur l'expérience d'Alzheimer et l'univers atroce des mariages forcés.



Marie-Sabine Roger, Dernière visite à ma mère aux éditions L'iCONOCLASTE



Accompagnement d’un parent en fin de vie : deux ans à visiter sa mère en Ehpad. La vieille dame est rendue incontinente et grabataire, faute de personnel à ses côtés. Les mains n’obéissent plus, la mémoire s’évapore, la dépression s’installe. Infantilisée et sous médicaments pour ne pas crier sa solitude, elle ne sera plus que silence. Pourtant la fille cherche à renouer les liens avec cette mère insaisissable.

Plus d’une centaine de livres jeunesse à son actif, l'auteur accède à la notoriété en littérature générale avec La Tête en friche, publié en 2008 et adapté au cinéma par Jean Becker, qui adaptera aussi Bon Rétablissement.



Jo WITEK, J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle (dès 13 ans) chez Actes Sud Junior



Efi est convaincue qu’elle est une ado comme les autres et va à l'école. Mais tout ça ne compte plu, c'est une fille nubile à présent, c’est-à-dire : bonne à marier. Plus de liberté, plus d’horizons, plus de livres ni de balades avec les copines. Son avenir est entre les mains d’un père, puis du mari qu’on lui a choisi. Devenue une marchandise, un cadeau que s’offrent les familles, elle est arrachée à l’enfance, ses rêves sont piétinés. Son destin serait-il au XXIe siècle de vivre à jamais en servante emprisonnée ?



JO WITEK écrit pour la jeunesse, explorant l’humain à hauteur d’enfant ou d’adolescent.



« On se laisse porter par ce cri puissant, par l’espoir qui réside dans les replis du rêve, de la littérature, de l’amitié. » - Ariane Lecointre-Cloix, Famille chrétienne