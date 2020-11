UNICEF Charente - CDC La Rochefoucauld Porte du Périgord

11h00-11h30

Le comité UNICEF d’Angoulême ouvre dès cet après-midi sa boutique au 93 rue de Paris à Angoulême. Sur place un large choix de cadeaux pour les fêtes de fin d’année est proposé. Les bénéfices de ventes sont versés au fonds de solidarité de l’UNICEF qui œuvre pour le respect des droits des enfants à travers le monde.



11h30-12h00

La communauté de commune La Rochefoucauld-porte-du-Périgord présente ses projets pour 2021 et au-delà. En soutien aux commerçants et producteurs l’intercommunalité lance un guide pour l’achat local distribué à 15 000 exemplaires. Josiane Dexet vice-présidente à l’action sociale et Thomas Paillard chargé de communication de cette collectivité sont les invités du magazine. Un territoire qui met tout en œuvre pour développer les commerces, les producteurs locaux, l’accès aux soins pour développer son attractivité.