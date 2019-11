Union vélocypédique cognaçaise - Unicef Charente

Première partie :



L’Union vélocipédique cognaçaise a presque un siècle d’existence. Un club qui propose un accompagnement de différentes pratiques et pour des âges différents. Et demain, le club organise sa première brocante du vélo de Cognac à la Salamandre.

Avec nous Pierre Renou, le président, et Anthony Lebeux, membre actif et en charge de cette organisation.





Deuxième partie :



Pour pouvoir soutenir et sensibiliser toujours plus autour des droits des enfants…

L’UNICEF Charente se mobilise tout au long de l’année et durant cette période en particulier. Le besoin de bénévoles est une réalité pour pouvoir être présent ponctuellement sur les stands de vente de fin d'année ou pour mener des actions éducatives en milieu scolaire. Et puis nous approchons du 20 novembre, Journée internationale des droits de l’enfant, dans une année qui plus globalement marque les 30 ans de la Convention Internationale des droits de l’enfant….

Avec nous, Marie Roy, bénévole chargée du recrutement pour UNICEF Charente, Henri Bourbon, chargé des Villes amies des enfants et des actions éducatives en milieu scolaire, Majka Horslaville et Léa Mazeaux, tous les deux en service civique.