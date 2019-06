Unis-Cité - Journée mondiale des donneurs de sang

Première partie :



L’association Unis-Cité accompagne des jeunes de 16 à 25 ans qui s’engagent dans un service civique. La semaine prochaine, un grand recrutement est organisé à Bourgines par l'antenne d'Angoulême autour des différentes missions proposées.

Matthieu Wacogne, Coordinateur Unis-Cité, et Pierre-Samuel Lanari qui termine sa mission de service civique comme ambassadeur des médias et de l'information sont nos invités.





Deuxième partie :



L’heure est à la mobilisation pour le don de sang… « un mois pour tous donner », voilà le mot d’ordre actuel et jusqu’à la mi-juillet… Et aujourd’hui tout particulièrement, chacun est invité à faire ce geste simple et donner de son temps. La journée mondiale des donneurs de sang, c’est aujourd’hui 14 juin. Et les besoins sont réels… d’autant plus que les réserves sont basses actuellement après le mois de ma et les jours fériés...

Colette Lepape, présidente du comité régionale pour le don de sang bénévole et secrétaire départementale pour l’association des donneurs de sang bénévole et Jean-Michel Trillaud, vice-président de l’union départementale pour l’association des donneurs de sang bénévoles rappellent les enjeux.