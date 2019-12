Urgence sociale en charente-Segonzac Salon des vins organisé par les étudiants

11h00-11h30

L’AFUS 16 la Fédération des Acteurs de l’Urgence Sociale assemble sous une même appellation les associations d’insertion, de prévention et d’urgence sociale. Gérald Roger directeur de l’AFUS 16 présente l’action de cette association qui gère le 115 pour le département de la Charente.





11h30-12h00

Mayen Loubette directrice du lycée professionnel Claire Champagne de Segonzac est accompagnée d’Hugo, Samuel, Joshua et Luka. Ces élèves de la filière Bac pro vins et spiritueux présentent le salon des vins et spiritueux de Segonzac qu’ils organisent dans le cadre de leur apprentissage.