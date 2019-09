Vacances en poésie

La poésie souffre et a souffert de son annexion par les programmes scolaires, d'une part, par les courants et, d'autre part, par les chapelles qui ont voulu en faire un art pour initiés.



Or, la poésie, comme Dieu, est partout ; à nous de savoir la dénicher dans les replis du banal, du quotidien, aussi bien que dans le grandiose et le magnifique des circonstances exceptionnelles.



Notre émission se propose, cette année, de suivre un parcours poétique en résonance avec les mois et les saisons, pour donner envie à chacun d'y trouver une ouverture grâce au bonheur des mots...