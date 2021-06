Vacances pour tous AFRAM - Lekko : accélérateur du tourisme durable

Première partie :



L'association Vacances pour tous-AFRAM, comme association familiale et rurale Aunac-Mansle, existe depuis des décennies .L'idée au départ est de permettre, même aux familles les plus modestes, de partir en vacances. Evidemment, l’association a évolué mais des valeurs restent très forte autour de deux centres de vacances qu’elle gère...

Jean-Paul Billerot, le président de cette association Vacances pour tous-AFRAM, est notre invité.





Deuxième partie :



Très bientôt, des entreprises vont pouvoir rentrer dans la démarche Lekko…

Lekko est défini par ceux qui portent le projet comme un accélérateur du tourisme durable. Derrière ce dispositif qui correspond à un lieu et à un accompagnement personnalisé, Charentes tourisme, et VVF. Les deux structures veulent ainsi aider des entreprises à affirmer et développer leur engagement en matière d’innovation dans le tourisme durable...

Avec nous, Gallic Guyot, le directeur exécutif de Charentes tourisme.