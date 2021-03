Valere Novarina

"Né à Genève en 1947 d’une mère comédienne et d’un père architecte, le metteur en scène Valère Novarina surprend par la profondeur et l’ouverture de sa recherche formelle qui aboutit à la création d’œuvres théâtrales uniques. Peintre et dessinateur, il réfléchit au geste artistique qu’il élabore avec lenteur. Dans son ouvrage Devant la parole, il livre une très belle réflexion sur le langage et la parole, portée ici à voix haute par Fred Cacheux, comédien de la Compagnie Facteurs Communs.

En résonance musicale, la suite lyrique pour quatuor à cordes d’Alban Berg.

https://youtu.be/GKAVN5ZUdbw