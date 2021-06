Valfontaine Village - Jardins dessinés : Etienne Oburie à Bioussac

Prmeière partie :



Aujourd’hui, nous allons découvrir un projet d’habitat et de vie partagé intergénérationnel qui doit se concrétiser dans le sud-Charente. Valfontaine Village, c’est le nom de l’association qui le porte dans un état d’esprit bien précis…

Laurence Frouin, présidente de l'association et propriétaire du site, nous éclaire.





Deuxième partie :



Une BD en relief et un Jardin remarquable qui se sont bien trouvés…

L’auteur Etienne Oburie expose son travail ce week-end au Parc et jardin de l’Abrègement à Bioussac, à proximité de Ruffec dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins. Une démarche qui s’inscrit dans une opération portée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine. 12 diplômés de l’EESI, Ecole européenne supérieure de l’image, ont été invités à vivre une résidence et à présenter leur travail dans un Jardin remarquable de Nouvelle-Aquitaine. Etienne Oburie est donc l’un des heureux élus.