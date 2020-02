Vélo d'Vie - Inauguration de l'Ecole départementale du feu à Jarnac

Première partie :



Vélo d’Vie à Cognac est une association citoyenne de cyclistes. Elle a pour but de faire la promotion du vélo comme moyen de transport au quotidien. Avec le scrutin des municipales, l’association veut faire entendre ses propositions aux candidats…

Avec nous, Thierry Fabian, le président de Vélod’Vie et Vanessa Testud, membre active.





Deuxième partie :



Une structure innovante attendue depuis des années… par les sapeurs pompiers, mais bien plus largement aussi…

L’Ecole départementale du feu à Jarnac est inaugurée très officiellement demain. Et ce qui fait sa particularité, c’est le plateau technique feux d’alcool qui doit répondre à la problématique de risques liées à la filière Cognac. Un outil bienvenu donc sur notre territoire pour les pompiers, pour les professionnels de la filière, pour des universitaires aussi… Et ce site à Jarnac doit être ouvert largement pour porter des formations utiles à d’autres territoires...

Jérôme Sourisseau, président du Service départemental d'Incendie et de Secours en Charente et le Colonel Jean Moine, le directeur nous éclairent.