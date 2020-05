Vendée, terre de poésie et de poètes

La Vendée fut et reste une terre de poètes. Pourquoi ? Sûrement par la nature, par l’histoire, et bien sûr par ce tempérament, ce caractère vendéen. Cette âme vendéenne que l’écrivain Gilles Bély voyait comme l’osmose de plein d’éléments : le granit, l’océan, la douceur poitevine, la fierté de ce peuple, le labeur des générations, le goût pour la fête, et l’inclinaison pour le mystère.

Ces poètes, ils sont nombreux et traversent les époques, du XVIe siècle à nos jours. Récemment, Alain Perrocheau en a brillamment écrit l’histoire.