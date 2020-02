Very Math Trip : les maths comme on ne les a jamais entendues !

Dans les belles lettres belges d'aujourd'hui, nous recevons Manu Houdart notre nouveau Tintin belge qui va conquérir les planches françaises avec son spectacle, un one Math Show et son livre paru chez Flammarion, Very Math Trip.

Découvrons les mathématiques comme nous ne les avons jamais entendues. Si vous désirez connaître la vérité sur les probabilités de gagner au lotto ou sur la loi des 37%, soyez à l'écoute des Belles Lettres Belges et vous risquez de devenir Amoureux des Mathématiques. Une saint-Valentin à coup sûr prometteuse.