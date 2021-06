Vieux volants jarnacais - Des témoignages sur l'engagement de la jeunesse

Première partie :



L'association Vieux volants jarnacais est active depuis plusieurs années maintenant. Elle cherche tout simplement à favoriser le partage autour des voitures anciennes et de collection. Cela passe entre autres par un rassemblement le deuxième dimanche de chaque mois à Jarnac.

Le président du club, Jean-Christophe Godon, est notre invité.





Deuxième partie :



Retour sur ce qui s’est partagé hier pendant deux heures à l’antenne de RCF Charente sur l’engagement de la jeunesse…

Des volontaires en service civique ont échangé et interviewé des Charentais qui s’investissent dans le culturel, le social, l’économie ou le handicap…

Hier après-midi, Samy et Allan, volontaires en service civiques à l’association Unis-Cité, ont notamment reçu en direct Solène Ortiz-Garcia qui a détaillé son projet autour des éco-lieux et Dorian Tissot, vice-président du SCCUC, Services et culture des campus universitaires de la Charente…