Vous ne connaissez sans doute pas l’auteur, Rebekka Kricheldorf, vous ne connaissez sans doute pas la pièce, Villa dolorosa, mais si on vous dit que cette une sorte de version nouvelle et très personnelle des « Trois sœurs » de Tchekhov, là ça vous dit quelque chose ! Oui, il y a trois sœurs, elles s’appellent comme chez Tchekhov, Olga, Irina et Macha. Elles ont aussi un frère qui s’appelle Andréi qui aime une Natacha... tout pareil ! Sauf que ça se passe aujourd’hui et... On ne vous en dit pas plus !

Et vous connaissez sans doute le metteur en scène, Georges Lini. Il est en studio pour vous !

Au Théâtre de la place des Martyrs jusqu’au 6 octobre, Villa dolorosa de Rebekka Kricheldorf, dans une distribution étincelante.